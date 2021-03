Het litteken van Erp wordt zichtbaar op de eerste Mijmerbank: ‘Corona heeft ons nóg hechter gemaakt’

‘Diersoort onbekend’: geen bewijs voor wolf bij dode schapen Hees­wijk-Din­ther

23 maart HEESWIJK-DINTHER - Het blijft onzeker of een wolf verantwoordelijk is geweest voor het doodbijten van 5 schapen in Heeswijk-Dinther, begin december. DNA-onderzoek heeft hierover geen uitsluitsel gegeven. Duidelijk is wel dat een vos kort voor Kerstmis in Lithoijen een schaap doodde.