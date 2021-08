Het Loosbroek van Ingrid Sigmans: ‘Onenigheid over tennisbaan moeten we zien op te lossen’

Het dorp vanLOOSBROEK - Ingrid Sigmans (52) is geboren en getogen in Loosbroek. In het dagelijks leven is ze werkzaam bij MSD in Oss. Ook korfbalt ze bij de recreanten van korfbalclub Korloo. Wat ze het liefst doet, is vrijwilligerswerk. Zo is ze al jaren actief bij Stichting Ranja waar ze de kindervakantieweek organiseert en helpt ze mee bij Stichting Steunpunt voor Ouderen Loosbroek D’n Hoek. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.

Spotlight

,,De jeugd in Loosbroek wil ik graag in het zonnetje zetten. Ze hebben een moeilijke tijd gehad door corona waardoor er voor hun niet veel mogelijk was. Onlangs zijn enkele jongens uit het dorp een actie gestart om meer aandacht te vragen voor het gebrek aan starterswoningen in het dorp. Zulke initiatieven kan ik alleen maar toejuichen.’'

De moeite waard

,,Wat Loosbroek echt de moeite waard maakt, is bijvoorbeeld de samenwerking tussen de sportclubs. Onlangs hebben de voetbalclub en de korfbalclub besloten de handen ineen te slaan. Op die manier kan het sportpark verbeterd worden, kunnen ze meer realiseren en kan er eventueel een tennisclub opgericht worden. Dat de sportclubs samenwerken, vind ik erg leuk, want het levert een betere sportervaring op voor de jeugd en volwassenen in Loosbroek.’'

Nostalgie

,,Het is nog niet heel lang geleden, maar de kindervakantieweek is nu al enkele jaren niet doorgegaan en daar heb ik wel nostalgische gevoelens bij. Het is een hele mooie activiteit binnen Loosbroek die door het coronavirus vorig jaar en dit jaar helaas ook weer niet door kon gaan. Bijna alle schoolgaande jeugd van Loosbroek deed daar aan mee en ik hoop dat als de kindervakantieweek volgend jaar weer door mag gaan zij hun weg weer daarnaartoe weten te vinden.’'

De toekomst

,,In de toekomst hoop ik dat er weer meer gebouwd gaat worden in Loosbroek. Vooral voor de jeugd. Momenteel hebben jongeren namelijk weinig mogelijkheden om in Loosbroek te blijven wonen. Daarom trekken ze weg en dat is slecht voor de leefbaarheid van het dorp.’'

Verbeterpuntje

,,In het dorp is door het initiatief Sport in Loosbroek wat onenigheid ontstaan. Zo zijn omwonenden niet blij met de komst van een tennisbaan vlak bij hun huis. En die onenigheid is een verbeterpunt en iets wat we moeten oplossen.’'

Bijzonder

,,Wat Loosbroek bijzonder maakt is de betrokkenheid van alle bewoners. Dit jaar heb ik een lintje gehad en door coronatijd kon ik dat niet echt vieren. Desondanks heb ik van heel veel mensen uit Loosbroek, bekenden en minder bekenden, felicitatiekaartjes en bloemen mogen ontvangen. En dat is iets dat Loosbroek bijzonder maakt.’’