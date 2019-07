Het Mariaheide van Mart van Goor: ‘Een dorp kan niet zonder zorg voor elkaar’

Mart van Goor (66) is dan wel met pensioen, in zijn onlangs verbouwde huis is een plek achter de geraniums geheel ondenkbaar. De agenda van de voorzitter van de Heise KBO is verre van leeg, want om het voor de senioren in zijn Mariaheide leuk te houden, is hij onder meer op zoek naar meer actieve 55-plussers.