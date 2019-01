Het Mariaheide van Theo Raijmakers:’Heienaren doppen hun eigen boontjes wel’

De rode draad in het leven van Theo Raijmakers (69) is het actief bijdragen aan een goede leefomgeving. De geboren Udenaar kwam in 1975 met echtgenote Maria naar haar geboortedorp, Mariaheide, en woont er nog altijd. De drie dochters zijn uitgevlogen, maar aan de hoeveelheid activiteiten van het vitale stel komt nog geen einde. Theo werkte even bij Philips, maar belandde toen in het technisch onderwijs. Korte tijd voor de klas, maar vooral als opleidingsmanager en afdelingshoofd was hij in dienst van het ROC Nijmegen. De lijst van vrijwilligerstaken van de geboren Udenaar is te lang om hier op te sommen, maar velen kennen Theo als bestuurder of actieve CDA'er, want 'in een dorp pak je samen de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid.'