Het prinsenpaar is gewild inspiratiebron bij Peeltuuters

Geen afzeggingen of route aanpassingen voor de 23 groepen en wagens. Met ludieke spreuken en thema’s was vooral het prinsenpaar de prins Wout (Vinken) en prinses Jantien een geliefd object. Als boer in Landhorst waren invallers heel jonge boeren beschikbaar. “Er zijn er niet meer zo veel.” Verklaarde een van hen en had als motief: ‘Omdat het prinsenpaar carnavallen moet.’



Twee creatief verkleed met doorzichtige paraplu’s getooide dames waren op zoek naar het prinsenpaar. Behulpzaam was een grote groep koeien met het motief: ‘ Met al deze koeien in de wei is boer Wout stikstof vrij.’ Buurtschap Kraaiendonk past hun carnaval aan en doen dit jaar de vinkendans. De vrolijke en kleurrijk uitgedoste buurt had flink geoefend met zang en dans.