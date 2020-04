Het regent 24 lintjes in Meierijstad

Frans Kuijpers (1955) en Ria Kuijpers-Verbruggen (1957) uit Keldonk zijn al jaren zeer actief in Keldonk. Zij verrichten beiden al jaren divers vrijwilligerswerk. Bij Judovereniging De Jigoro's was Frans jarenlang bestuurslid en trainer, Ria nam er onder andere de organisatie van de jaarmarkt op zich. Beiden zijn sinds 1999 vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua. Beiden zijn betrokken bij de fondsenwerving voor de restauratie van de kerk en op dit moment vervullen ze allebei de rol van acoliet. Ria Kuijpers is daarnaast sinds 1999 bestuurslid van de Dorpsraad Keldonk, waar zij zich onder andere bezig houdt met wonen en bouwen en ‘lief en leed’ Sinds 2006 is Ria vrijwilliger bij Korenmolen De Hoop. Ook is zij betrokken bij het Keldonks Archief. Frans is sinds 1999 voorzitter van de ZLTO Dorpscommissie Keldonk, was van 2008-1012 bestuurslid van de werkgroep Keldonk 100. In 2012 bestond de parochie Keldonk 100 jaar en Frans Kuijpers heeft een grote bijdrage geleverd in de organisatie van verschillende festiviteiten. Sinds is hij bestuurslid Stichting Attractief Keldonk. Het doel van de stichting is onder andere de leefbaarheid in een klein dorp als Keldonk te borgen.