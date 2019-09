Het regent nog maandenlang lintjes bij de brandweer

Veel burgemeesters zijn het niet eens met de verandering. In diverse veiligheidsregio's, ook in Brabant-Noord, is daarom een soort inhaalslag ingezet. Voor alle brandweervrijwilligers met 20 of meer dienstjaren is nú een lintje aangevraagd, los van de vraag of ze al afscheid nemen.

De operatie gaat voor de gehele Brandweer Brabant-Noord over vele tientallen lintjes. Het precieze totaal is niet te zeggen. Door het regiokorps is wel een interne lijst opgesteld met de namen van mensen die 20 jaar of langer in dienst zijn. De commandanten van de 39 posten moesten vervolgens polsen of de betrokkenen wel of niet in aanmerking willen komen voor een lintje. De onderscheidingen zijn vervolgens door de betrokken gemeenten aangevraagd, worden toegekend via de Kanselarij en pas bekend gemaakt bij de uitreiking.