Het staat op papier: Noordkade mag geen tweede centrum van Veghel zijn

Daarvoor werden vrijdag symbolisch naambordjes uitgewisseld. Stefan van de Ven, eigenaar/ontwikkelaar van de Noordkade, kreeg het bordje Centrum uit handen van Johan Nagtzaam van de centrumwinkeliers. En deze kreeg het bordje Noordkade van Van de Ven. Kort daarvoor hadden beide partijen én de gemeente Meierijstad in hotel The Yard aan de Zuidkade hun handtekening gezet onder een convenant dat niet alleen samenwerking uitdraagt, maar ook duidelijk de verschillen aangeeft tussen de twee gebieden. De Noordkade mag géén tweede centrum worden. Op de Noordkade is geen reguliere detailhandel toegestaan, wel handel die draait om food en cultuur. Bij twijfel gaan de drie partijen met elkaar in overleg. Dit om te voorkomen dat de partijen naar de rechter moeten stappen, zoals in het verleden tot twee keer toe gebeurde toen bloemenzaak Trendsetters zich op de Noordkade vestigde.

Onmin door ongebreidelde groei

Centrumwinkeliers en Noordkade begraven met het convenant de strijdbijl. Er was onmin ontstaan doordat de Noordkade zich ongebreideld kon ontwikkelen, terwijl het centrum veel leegstand kent. ,,Het zijn twee dynamische omgevingen in Veghel. Die twee hebben een periode niet goed met elkaar overlegd. Het is nooit de intentie geweest om elkaar tegen te werken. Hopelijk hoeft dit papier er nooit meer bijgehaald te worden en zijn de rollen duidelijk", zei wethouder Harry van Rooijen.

Klaar voor ombouw centrum

De voormalige veevoederfabrieken van Cehave hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt , nu is het tijd voor de ontwikkeling van het centrum. Daar gaat het mes in 11.000 vierkante meter winkeloppervlak. Het centrum wordt anders ingericht. Er zullen panden gesloopt worden, andere krijgen bijvoorbeeld een woonbestemming. Zo is voor de lege Patio inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van zestien starterswoningen.

Nu het openbaar vervoer nog

De partijen gaan zich ook hard maken voor een goede verbinding tussen de Noordkade en het centrum, zodat mensen niet alleen via bewegwijzering de weg weten, maar er ook makkelijker kunnen komen. ,,Het moet wel exploitabel zijn. Vervoer is niet op alle momenten even hard nodig.” Met het convenant in de hand denkt ‘Veghel’ ook een statement te kunnen maken richting de provincie als het gaat om openbaar vervoer. Want Veghel, of het nu de Noordkade is of het winkelcentrum, moet wél bereikbaar zijn.