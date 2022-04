Het totaalplaatje maakt Venhorst bijzonder voor Jeffrey Maas

Dorp vanVENHORST - Jeffrey Maas (41) is geboren en getogen in Venhorst. In het dagelijks leven werkt hij bij een drukkerij als desktop publisher. Zijn grote hobby is voetbal en als hij niet langs de lijn te vinden is als leider van het vierde elftal van RKSV Venhorst dan is hij wel op de tribune te vinden om PSV aan te moedigen.

Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende inwoner zijn of haar beeld van het dorp. Vandaag: Jeffrey Maas uit Venhorst.

Spotlight

,,De Venhorstse verenigingen verdienen echt een plekje in de spotlight. Die zorgen er voor dat het dorp leefbaar is en dat er voor iedereen wel iets te doen is hier. Voor mijzelf springt de voetbalclub er echt uit, maar dat is dan ook echt mijn club.”

De Moeite Waard

,,Wat echt de moeite waard is in Venhorst dat zijn de kermis en het pleinfestijn. Dat zijn echt dingen waarvoor je hier naartoe zou moeten komen. Venhorst is sowieso echt de moeite waard omdat iedereen hier elkaar kent en het daardoor een hechte gemeenschap is.”

Nostalgie

,,Bij de kei op het plein heb ik echt nostalgische gevoelens. Die Kei staat er al zo lang als Venhorst bestaat. Binnenkort wordt ie uit het kunstwerk gehaald en dat vind ik wel mooi. De kei en Venhorst kunnen niet los van elkaar bestaan voor mij.”

De toekomst

,,De toekomst van Venhorst zie ik erg positief in. Er wordt hier volop gebouwd en dat betekent dat de jeugd hier kan komen of hier kan blijven wonen. En dat is alleen maar positief want het houdt het dorp leefbaar.”

Verbeterpuntje

,,Voor mij is Venhorst vrij perfect zoals het nu is. Er is niets wat ik kan bedenken dat ik zou willen veranderen.”

Bijzonder

,,Het totaalplaatje maakt Venhorst bijzonder, het is een levendig dorp waar van alles te doen is en iedereen elkaar kent. Een ding eruit pakken is lastig, want het gaat om het geheel. Dat alles hier samenkomt maakt Venhorst zo’n fijne plek om te wonen.”