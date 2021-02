Het verdriet van de wagenbouwers. ‘Je mist de gezelligheid, het samen iets moois maken’

Zette caissière overval op Veghels tankstati­on in scène?

11 februari DEN BOSCH/VEGHEL - Zette een 40-jarige caissière uit Uden in 2019 twee overvallen op het BP-tankstation aan de Udenseweg in Veghel in scene? De vrouw ontkende gistermiddag fel tegen politierechter A. Kooijmans in Den Bosch. ,,Door deze beschuldiging raakte ik bijna mijn huis en mijn kinderen kwijt. Een straf zou niet eerlijk zijn. Ik heb niets gedaan.”