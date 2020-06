‘Het voelt alsof je je zaak opnieuw voor het eerst opent’

VEGHEL/UDEN - Van een onverantwoorde run op de terrassen was maandag in Veghel en Uden geen sprake. De horeca ging na elf weken weer open en dat verliep gemoedelijk.

Het is klokslag 12.00 uur als het carillon bovenin het Raadhuis zijn klanken over de Veghelse Markt uitstrooit. Het plein waar het elf weken doodstil is geweest komt weer tot leven. ,,Ik denk dat we een nieuw record te pakken hebben”, lacht Stijn van de Ven (20) als er op het terras van Abbey Road al na vijf minuten een pitcher met koel bier voor zijn neus wordt gezet.

Gezondheidscheck

De glazen worden rap gevuld. ,,Wat heb ik dit gemist”, verzucht zijn maat Bob Hoefs (20). ,,Een biertje drinken in onze stamkroeg.” Hoewel ze maar met z’n tweeën aan één tafeltje mogen zitten schuiven om hen heen, keurig op afstand, vrienden aan aparte tafels aan. ,,Zo is het toch een beetje sámen”, vindt Van de Ven.

Even verderop vraagt Heike van den Nieuwenhuizen van grand café ‘t Hart van Veghel bij een stel naar hun gezondheid. ,,Verkouden? Ziek geweest? Nee? Kies dan maar een tafeltje uit”, zegt ze terwijl ze een menukaart meegeeft. ,,Zo weten de collega’s dat de gezondheidscheck al is geweest.”

Van den Nieuwenhuizen vindt het allemaal ‘best spannend’ en ook best wel een ‘gedoe’. ,,Als horecaondernemer wil je het liefste gas geven. Dat gaat nu toch even anders. De veiligheid staat voorop.” Een gast die vraagt of ze het toilet kan gebruiken krijgt te horen dat dat zeker kan. ,,Maar gebruik je gezond verstand en laat de wc netjes achter”, geeft de Veghelse onderneemster als tip mee. ,,Wij maken het toilet zelf ieder half uur schoon en noteren dat ook keurig op een lijst.”

Te stil

‘s Ochtends om half tien zijn ze bij ‘t Hart al begonnen met het inrichten van het terras. ,,Er moet op zo’n eerste dag veel meer gebeuren. Bovendien is het terras groter dan normaal”, licht Van den Nieuwenhuizen toe. Medewerkster Babs de Kock heeft ‘gruwelijk veel zin’ om weer aan de slag te gaan. Toch vindt ook zij het spannend. ,,We hebben een nieuw bestelsysteem en wat zullen de klanten van al die extra regeltjes vinden?”

Riena van de Aa (70) en Herman Schuts (74) uit Veghel vinden het terras er echter prachtig bij liggen. De maatregelen nemen ze voor lief. ,,Ze hebben het prima voor elkaar. Het was hier de laatste maanden veel te stil”, meent Schuts. Na een stevige wandeling is het stel spontaan neergestreken op de gemoedelijke Markt, waar het de hele dag gezellig druk is. ,,Even lekker lunchen. Nu kan het gelukkig weer. We hebben de afgelopen tijd veel gefietst in de regio en namen brood mee voor onderweg. Even koffie drinken op een terras zat er niet in”, vult zijn partner aan.

Politieagent spelen

Vaste klant Aard van den Hurk (44) uit Erp heeft samen met Thijs Bouw (44) een plekje onder de luifel uitgezocht. ,,Ik wilde er als eerste bij zijn om weer te genieten van een broodje Hart’lijk. Een lunchklassieker die ik heb gemist.” Ook het gezellig met een groep vrienden ‘een terrasje doen’ zat er de voorbije weken niet in. ,,We hebben vaker in de tuin gezeten.” Van den Hurk hoopt dat als iedereen zich aan de regels houdt binnenkort meer mensen tegelijk een café mogen bezoeken. Zonder die anderhalve meter. ,,Daar ben je als consument zelf verantwoordelijk voor.”

Met dat laatste is Hetty Romviel van café Marktzicht het roerend eens. ,,Ik heb geen zin om de hele tijd voor politieagent te spelen. Wij zijn al twaalf weken bezig met wat wel en niet mag. Nu komt het er op aan dat de klanten zich aan de regels houden. Anders zijn we over twee weken misschien weer terug bij af en daar moet ik niet aan denken.”

Hoofd in de regels

Ook in Uden zijn soortgelijke geluiden van de horecaondernemers te beluisteren. ,,Wij hebben alleen maar met ons hoofd in de regels en voorschriften gezeten”, vertelt Milou Willemen. Samen met haar partner Marcel runt zij Cravt Brouwlokaal aan de Markt. ,,Het voelt alsof je je zaak opnieuw voor het eerst opent. Best spannend”, lacht Marcel.