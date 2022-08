Het was tot hier en niet verder voor de kanaalwerkers. Voeten in de modder, manden op de rug

Zijn ze in Keldonk rauwer dan in Erp? ,,Dat zeggen ze soms wel, dat ze in Keldonk ‘een andere mentaliteit’ hebben. En dat zou dan komen door de kanaalgravers. Omdat sommigen daar van af zouden stammen”, zegt heemkundige Marius Strijbosch. Maar hij ontkracht deze mythe meteen. ,,Dat is dus niet zo. Nee, er ligt ook géén enkele kanaalgraver op het plaatselijke kerkhof. De kanaalgravers leefden helemaal afgezonderd, ze kwamen helemaal niet in het dorp. Er was zelfs speciale marechaussee om dat in de gaten te houden.”