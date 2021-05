Het Witte Huis in Zeeland wil uitbreiden: 2000 mensen per anderhalf uur aan het buffet

Vanaf het moment dat Suijs (39) en zijn vrouw Anke, in januari 2020 de zaak overnamen van Ankes vader Jos van den Broek, is het eigenlijk één doffe ellende geweest. ,,Na twee maanden moesten we dicht en hielden ook alle vakantiereizen op.” En met name van die vakantiereizen moet Het Witte Huis het hebben. Het is een zogeheten overstappunt: touroperator Bolderman voert tweemaal per week duizenden vakantiegangers uit heel Nederland aan. In Zeeland stappen die over op de juiste bus die hen naar hun bestemming brengt en ondertussen doden ze de tijd met een kop koffie. En bij terugkomst krijgen ze eerst een buffet alvorens ze weer op de bus naar huis stappen.