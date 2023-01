‘Het wordt paradijselijk’: duizenden mensen melden zich aan voor een tiny house in de nieuwe natuur

Boekelse burgemees­ter vindt plan Peeldorpen ‘spannend en mooi’

BOEKEL/ZEELAND - Hij noemt zich een ‘jongen uit de Peel’. Reden voor Pierre Bos, burgemeester van Boekel om het plan voor nieuwe Peeldorpen van Zeelander Jan Ottens te steunen. Bos is vol lof. ‘Spannend en mooi’ zegt hij. Het plan heeft veel losgemaakt, bij boeren, bij gemeentelijke en provinciale overheden. Pierre Bos is op 10 september gespreksleider bij de drie sessies over het plan in Milheeze.

5 september