Het Zijtaart van Franc Kleijngeld: ‘De zusters zijn voor altijd in ons midden’

Peilbaken leidt politie naar dieseldief in Venhorst

9:16 VENHORST Een 43-jarige man uit Son en Breugel is gisteren door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij stal in de nacht van 10 op 11 september bij een loonwerkersbedrijf aan de Noordstraat in Venhorst tweeduizend liter diesel.