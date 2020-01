Hidde is afgekeurd als blindengeleidehond, maar helpt Veghelse Marian nog iedere dag

Een stralende Marian Vlamings (74) vertelt thuis in Veghel op de bank over haar labrador Hidde. Over zijn hulp, maar ook over zijn streken. Hidde wordt grijs, loopt moeilijk en kan haast niet meer zitten en kijkt z’n baasje wat suffig aan. ,,Hij is met 14 jaar echt oud. Het laatste half jaar gaat hij hard achteruit en hij is zelfs dementerend”, stelt Vlamings. ,,Eerder had hij fonkelende ogen, die straalde van ondeugd. Echt heel alert. Mijn dementerende moeder had diezelfde wazige blik. Dat geeft veel herkenning.”

Gesprek met een onbekende

Vlamings gelooft dat er in het leven dingen gebeuren op het moment dat 'n mens ze nodig heeft. Zo heeft ze een gesprek met een onbekende man waarin Vlamings zegt dat het haar zo fijn lijkt als je een hulphond hebt die je kan helpen. De man gaat er serieus op in en belooft dat hij in de gaten zal houden of er bij Stichting Desudo Blindengeleidehonden in Lelystad een afgekeurde hond terugkomt.

De Veghelse Vlamings komt niet in aanmerking voor een reguliere hulphond, omdat ze zeker niet elke dag ziek is. ,,Twintig jaar geleden kregen mijn man en ik kanker. Ik ben er nog, maar heb door de bestralingen wel veel schade aan mijn organen. Als het met mijn darmen misgaat, ben ik erg ziek en kan ik niets meer.”

Een apart telefoontje

De onbekende man houdt woord. Er volgen gesprekken met Desudo en ruim tien jaar geleden is het inmiddels dat ze een apart telefoontje krijgt. Vlamings moet er nog steeds om moet lachen: ,,We hebben een fantastische hulphond. Hij deugt van geen kanten, maar hij past precies bij jou”, zeiden ze. ,,Dat was Hidde.”

Hij gedraagt zich als een hulphond

Voor zijn huidige baasje is Hidde niet alleen de doerak die zelf de deur opende om een visje te halen in het dorp. ,,Als ik ziek ben is-ie heel bezorgd en hij gedraagt zich dan meteen als hulphond. Als ik op de grond lig dan duwt hij zijn snuit onder mijn nek en rug, zodat ik beter kan ademhalen. Hij likt me en zorgt dat ik bij bewustzijn blijf, voordat ik naar het ziekenhuis word gebracht. Zelfs nu hij dementerend is en er veel aan hem voorbij gaat, blijft hij als ik ziek ben tegen me aan staan, waardoor hij denkt dat ik niet omval."

Hidde is gefocust op eten