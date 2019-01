'Hier is iedere ondernemer welkom. Ja, ook in vrijetijdskleding’

Veghel kende 60 jaar lang het CVO, waar bedrijven waren aangesloten met dan 25 werknemers, en 25 jaar lang het VMK, dat het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigde. Maar daar is nu een einde aangekomen. Want dat onderscheid was niet echt meer nodig, merkten beide groepen. Ze vergaderden vaak over dezelfde thema's, er waren zelfs ondernemers die lid waren van beide clubs. En dan is er sinds de gemeentelijke fusie ook nog het overkoepelende Platform Ondernemend Meierijstad. ,,Een beetje veel van het goede”, zegt Maddy Goossens. Voorheen was hij voorzitter van het CVO en POM, nu is hij voorzitter van Ondernemend Veghel. Bij het POM neemt Herman Molenaar van Vanderlande Industries het van hem over. ,,We willen met Ondernemend Veghel vooral een vereniging zijn voor het ontmoeten. Geen gewone netwerkclub, maar een vereniging van aanpakkers, van goede en fijne gesprekspartners. Het POM heeft een andere taak. Dat is de belangenbehartiger richting de gemeente, provincie, het Rijk. Het POM werkt met werkgroepen die weer gevuld worden door ons en leden van de ondernemersverenigingen van Sint-Oedenrode en Schijndel. Zo wordt onze lokale stem goed gehoord.”

Nieuw bestuur

Het voltallige nieuwe bestuur presenteerde zichzelf donderdag op een van de hoogste punten van Veghel, het terras van restaurant Sillyfox op de Noordkade. Symbolisch, want van hieruit is er uitkijk over de grote bedrijventerreinen, het centrum en zelfs richting de kerkdorpen. ,,De vereniging is er voor alle Veghelse ondernemers. En breder, want we hebben ook leden die niet in Veghel zitten maar wel belangen hebben hier", zegt secretaris Annelies Jansen. Bestuurslid Wilco Jansen: ,,Je komt hier niet op uitnodiging, iedereen die onderneemt is welkom. Ja, ook in vrijetijdskleding.” De twee samengevoegde verenigingen hebben samen zo'n 200 leden.

Op de planning