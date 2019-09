Hinken op hoge hakken levert 13,500 euro op voor therapie van Udense Yvonne (35)

UDEN - De hakkenrun van de hoek van de Markt in Uden naar Sergeant Peppers heeft 13.492,50 euro in het laatje gebracht voor de crowdfundingsactie van de Udense Yvonne Ceelen. Daarmee hoopt Ceelen geld op te halen om een stamceltransplantatie in Moskou te bekostigen en daarmee de ziekte MS, die steeds meer van haar leven beheerst, even een halt toe te roepen.

,,Tien, negen, acht," klinkt het uit de kelen van de meer dan honderd deelnemers, die klaar staan op de Markt in Uden. "Zeven, zes, vijf", de meeste deelnemers dragen hakken, zelfs enkele mannen, sommigen verkleed en andere in hun gewone kleren. ,,Vier,drie twee, één, nul." Het startschot klinkt, confetti wordt de lucht in geblazen en de hakken run is begonnen.

Yvonne terug op hakken

,,Het idee voor de hakken run is ontstaan vanuit de naam voor mijn crowdfundingcampagne Yvonne terug op hakken", vertelt Ceelen (35) eerder op de dag vanuit Café Floryn in Uden. Hoewel het die zondag allemaal om haar te doen is, laat ze niks van enige zenuwen blijken. Dat komt ook doordat ze het nog niet allemaal kan bevatten, zo zegt ze zelf. ,,Pas als ik vanavond thuis kom, zal het allemaal binnenkomen."

Dan zal haar ook duidelijk zijn hoeveel geld er met de hakken run is ingezameld voor haar stamceltransplantatie tegen MS in Rusland. Want daar draait het allemaal om. Voor Ceelen, die op haar vijftiende voor het eerste de diagnose MS kreeg, is de stamceltransplantatie de enige resterende optie.

Zeker

En dat ze naar Rusland gaat is ondertussen al zeker. Het grootste deel van het benodigde geld is voor het begin van de race al binnen. En dus vertrekt ze op 3 november naar Rusland. Totdat het zover is volgt er na de hakken run nog een benefiet avond. Allemaal evenementen om de kas van de crowdfundingcampagne te spekken.

Voor de hakken run hadden zich zaterdagavond 105 deelnemers aangemeld. Toch hadden de dames van de organisatie goede hoop dat er uiteindelijk meer deelnemers zouden zijn. Een hoop die uitkwam, want uiteindelijk stonden er 131 mannen, vrouwen en kinderen aan de startlijn.

De opvallendste deelnemers aan de hakkenrace waren ongetwijfeld de mannen. Enkele mannen hadden namelijk gekozen voor opvallende outfits. Roze pruiken, een cowboyhoed, een roze rok en natuurlijk vervaarlijk hoge hakken.

Fanatiek

Dan klinkt het startschot en zijn de kinderen als eerste weg. Fanatiek rennen ze op platte schoenen naar de finishstreep. Tijdens de race lijkt de regel hoe lager de hak, hoe sneller op te gaan. Sommige rennen, sommige joggen, andere wandelen, Allemaal worden ze aangemoedigd door publiek langs de kant.