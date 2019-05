Hippe Gasten laten Heise jeugd swingen

Stagediven

Zanger Jon maakte van het optreden een interactieve en energieke gebeurtenis en liet de kinderen doorzakken, springen, stagediven en de mooiste moeder kiezen. Niet alleen de kinderen deden enthousiast mee, maar ook bij de oma's gingen de voetjes van de vloer. Renske, Maud, Lisa, Yasmine, Lynn en Roos uit groep 7 zijn helemaal fan van de Hippe Gasten. ,,De drum- en zangles was heel erg leuk en het optreden vanmiddag was ook supervet." Het leukste liedje volgens de dames: Paradijs.

Rocken

Voor de meeste meiden was dit overigens niet hun eerste festival. De rockchicks in de dop zijn elk jaar op Rock Am Ringoven te vinden. ,,Want je kunt schminken en spelen en je mag lekker lang opblijven. En vanavond gaan we naar opa en oma. Het songfestival kijken." Op die manier konden hun ouders, samen met zo'n 900 andere rockliefhebbers, nog urenlang genieten van het hardere rockwerk van Black Django's, Musest en Prinz Klauz of gewoon bijbuurten op het gezellige festivalterrein.