Hippies welkom bij 50 jaar Woodstock op Noordkade

Veghelse accordeo­nist Tom van Aarle (29) gaat viral met cover van Duncan: ‘Ik had een idee en twee uur later stonden we te filmen’

6:59 VEGHEL - Zaterdagochtend, voor Duncan's historische overwinning, zette de Veghelse muziekdocent Tom van Aarle (29) een video online waarin hij met zijn accordeon het nummer Arcade coverde. Inmiddels is de cover al bijna 70.000 keer bekeken. ,,Vrijdagavond om 20.00 uur had ik het idee en om 22.00 uur stonden we op de Noordkade te filmen”, zegt de muzikant lachend.