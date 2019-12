Historische promotie blijft jubilerend Geel Zwart bij: ‘We flikten het, iedereen dook op elkaar’

Tijdens het 80-jarig jubileum van de vereniging afgelopen weekeinde was de historische promotie een van de verhalen die bij Van der Horst en zijn oud-ploeggenoten boven kwam drijven. Van der Horst, met zijn 58 jaar inmiddels een van de oudste actieve leden, hockeyt nog wekelijks bij de veteranen. Het kampioenschap in 1980 blijft voor hem het mooiste moment uit zijn rijke verleden bij Geel Zwart.



Van der Horst over die kampioenswedstrijd: ,,Ik begon op de bank, maar moest plots invallen omdat Jan Klomp-Bueters geblesseerd raakte. Ik was van oorsprong aanvaller, maar werd nu als linksachter ingezet. Ik weet nog dat ik heel zenuwachtig was. Maar we flikten het. Toen we kampioen waren, dook iedereen op elkaar. Het was een groot feest."