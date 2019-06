Hittegolf in Brabant een feit: vijfde dag op rij 25 graden - of meer - in Volkel

Nieuw wijkgebouw in Schijndel komt in zicht

17:11 SCHIJNDEL - Bewoners van de Bloemenwijk in Schijndel krijgen eindelijk een nieuw wijkgebouw in zicht, zo blijkt uit een persbericht van Meierijstad. Het gemeentebestuur hoopt in de loop van 2020 te starten met het herinrichten van de wijk, ‘afhankelijk van het verdere verloop'.