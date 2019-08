Hobij breidt hoofdkantoor in Veghel uit

Er wordt een hele hap uit de bebouwing aan het Heilig Hartplein genomen. Bouwgroep Goesten uit Kerkdriel gaat het nieuwe pand voor de Veghelse uitzendgigant bouwen. Volgens projectleider Dennis van Engelen wordt het een verlenging van het kantoorgebouw. ,,In feite een aanbouw om de kantoorruimte te vergroten.” De bouw wordt uitgevoerd in metselwerk. Van Engelen verwacht dat de nieuwbouw in januari of februari klaar is.