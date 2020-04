Hobij maakt gebaar naar Sligro: lentepakketten als soort van kerstpakket

Iets doen voor anderen juist nu

,,Iedereen heeft het lastig, dus we willen nu graag iets betekenen voor anderen”, zegt Han van Horen. Zijn bedrijf Hobij zet zo’n 3000 flexmedewerkers uit Nederland, Polen, Litouwen, Letland en Roemenië aan het werk in de logistiek, industrie en techniek. Met de coronacrisis zit een deel van deze mensen thuis. Maar ook een groot aantal van hen is nog gewoon aan het werk, of ‘doorgeschoven’ van een bedrijf dat het werk door de crisis zag opdrogen naar een bedrijf dat het nu juist extra druk heeft, stelt Van Horen. Om al deze mensen een hart onder de riem te steken, bedacht Han van Horen een nieuw soort ‘kerstpakket’, het 'lentepakket'. ,,Om onze mensen wat extra waardering te geven, in de vorm van een koelbox met mooie producten. Sligro stelde het pakket samen. Het wordt binnenkort, met een mooi briefje erbij, bij onze medewerkers geleverd. Dat wil trouwens niet per se zeggen dat we aan het eind van het jaar geen kerstpakketten meer sturen; dat moet we nog even bekijken. Maar door dit anticyclische denken, kunnen we onze mensen en de economie nú vooruit helpen.”