Hockeyclub Uden stelt jubileumfeest uit tot vernieuwd clubhuis klaar is

Tijdens een feestelijke brunch bij ‘overbuurman’ Muggles maakte huidig voorzitter Han Gootzen bekend dat hij in maart 2023 stopt. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. De nieuwe man of vrouw moet met het bestuur in het voorjaar knopen doorhakken over de renovatie van het uit 1972 daterende, zwaar verouderde clubhuis. De wens daarvoor dateert al van 2019 maar heeft onder andere door corona flinke vertraging opgelopen.