Hoe 2.800 overgebleven plaatjes van verzamelboek een mozaïekwand in Uden werden

Oud-pas­tor Ton Verschure (82) van parochie Boekel overleden

13 februari KNEGSEL/BOEKEL - Oud-pastoor Ton Verschure (82) van de parochie H. Agatha in Boekel is deze week overleden. Hij werkte vijftien jaar in Boekel en was binnen het bisdom Den Bosch op diverse plekken werkzaam. Als laatste in Eersel waar hij in juli 2019 met emeritaat ging.