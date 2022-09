Hoe autoloze schooldag een jonge papa laat stralen

met video Voetgang­ster raakt ernstig gewond bij aanrijding in Uden, in kritieke toestand naar het ziekenhuis

UDEN - Een voetgangster is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur op de Pastoor Spieringsstraat in Uden. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

9 september