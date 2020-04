Hoe bestuur je een sportclub die stil ligt, clubs hebben tal van vragen in coronatijd

Ideaal zeilweer is het, 24 graden en windkracht vier. Het zou dé perfecte opening van het zeilseizoen zijn, dat in april begint. Maar de boten van de Bossche watersportvereniging De Pettelaer liggen nog altijd voor anker in de Zuiderplas. ,,We mogen het water niet op”, zegt bestuurslid Sandy Mulders. Die anderhalve meter afstand, daar kun je je juist op het water toch makkelijk aan houden? ,,Nee, je mag zelfs niet in je eentje gaan varen.”