Hoe beveilig je de Luchtmachtdagen? ‘Vliegen met een straaljager is per definitie niet veilig’

Zorgen CDA Uden over vitaliteit bomen na storm

7 juni UDEN - Hoe is het gesteld met de vitaliteit van de bomen in de gemeente Uden en wat gaat de gemeente doen om met name de boeren te helpen als die problemen ondervinden door kapotte leidingen of dataverbindingen? De plaatselijke CDA-afdeling wil dat graag weten naar aanleiding van de storm die deze week over Uden trok.