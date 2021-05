Hoe corona en ‘Wie is de Mol?’ voor een flinke wachtlijst bij zweefvliegclub Nistelrode zorgen

Het zonnetje schijnt en het is wachten op ‘take-off‘. Binnen luttele seconden zoeft het houten zweefvliegtuig met meer dan 100km/u over het gras. De lier katapulteert de piloot in een hoek van zo‘n 45 graden de lucht in. Na een minuut of vijf lijken de auto‘s die over de A50 rijden niet groter dan speelgoedformaat. Uden, Veghel, de Waal en zelfs de Rijn zie je op een heldere dag in de verte liggen. De braakzakjes, die standaard meegaan bij een vlucht, zijn vandaag gelukkig niet nodig. Met dit uitzicht is het geen wonder dat de mensen in de rij staan om een zweefvliegtuig te besturen.