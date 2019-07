Hoe een dans leidde tot 60 jaar huwelijksgeluk in Uden

Weekeinde vol pony’s en paarden in Zijtaart

17:43 ZIJTAART - De beste ruiters en amazones uit Brabant zijn dit weekeinde te zien tijdens de Brabantse Kampioenschappen in Zijtaart. De deelnemers strijden om de Brabantse titel en voor een plek op de Hippiade (Nederlands kampioenschap) in Ermelo eind augustus. Zaterdag is de dag voor de ponyruiters, zondag komen de paarden in actie op het terrein aan de Hoge Biezen in Zijtaart.