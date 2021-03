Hoe gaat het met u? Burgemeester Moorman van Bernheze gaat wandelen met burgers

Moorman deed de oproep vorige week in de MooiBernhezeKrant, op de pagina's voor de gemeenteberichten van Bernheze. Normaal gesproken komen burgemeester en wethouders regelmatig in contact met de samenleving. Maar door corona is er al een jaar lang weinig ruimte elkaar te ontmoeten. Toch wil de gemeente graag in gesprek blijven met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Om te weten hoe het met hen gaat, wat er leeft en of de gemeente iets kan doen om te helpen, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Afhankelijk van de animo

Moorman gaat de zes afspraken voor een ommetje inplannen voor de komende tijd. De wandeling duurt ongeveer een half uur en vindt, in overleg met de aanvrager, plaats in de buurt waar de mensen wonen. Moorman heeft niet van tevoren een termijn aan het initiatief gehangen. Hoe lang ze ermee doorgaat, is afhankelijk van de animo die er is.

Wie ook een afspraak met de burgemeester wil maken, kan een e-mail sturen naar c.vande.camp@bernheze.org. Inwoners die niet per se persoonlijk contact met de burgemeester hoeven maar wel hun hart willen luchten, kunnen dat ook via de post doen of in een e-mail aan: communicatie@bernheze.org.

Ook op andere manieren contact

Ook op andere manieren zoeken de collegeleden contact met inwoners en ondernemers. Zo hebben de burgemeester en wethouder Rien Wijdeven onlangs gesprekken gehad met de ondernemersverenigingen en afdeling Bernheze van Koninklijke Horeca Nederland. De burgemeester en wethouder Rein van Moorselaar voerden deze en vorige week online gesprekken met een aantal medewerkers van zorgcentrum Heelwijk. Binnenkort zijn er ook gesprekken met verenigingen.