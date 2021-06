Hoe goed kent Caroline van den Elsen haar nieuwe gemeente

Nieuwe burgemees­ter van Boekel Caroline van den Elsen: ‘Soms moet je je boerenver­stand gebruiken’

10 april EERDE - Er staan al flink wat boeketten bloemen in haar landhuis in het buitengebied van Eerde. Caroline van den Elsen, per 1 juni de nieuwe burgemeester van Boekel, heeft tussen twee zoomvergaderingen in wel tijd voor een interview. De telefoon wordt even uitgezet, beantwoording van de vele felicitatie-appjes moet maar wachten tot het weekend.