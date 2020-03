Hoe het honk van de Erpse Bosbeertjes veranderde in een wit vakantiehuisje midden in de natuur

Aan de Meerbosweg in Erp, naast bosgebied ‘t Hurkske, staat een schattig wit huisje. Het is een gemeentelijk monument en vertelt een stukje geschiedenis over het gebied. Hier woonden arbeiders met hun gezin, mannen die meehielpen aan de ontginning van de ruige gronden. Hier, zo midden in de natuur, speelden de kinderen, zorgde moeder voor het huishouden, hing de was te drogen en vertrok vader vroeg voor het zware ontginningswerk. Eens woonde er een gezin met negen kinderen, weet huidig eigenaar Geert van Boxmeer. Dat was best krap, maar buiten hadden ze de ruimte.