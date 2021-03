Hoe kom je straks van Venhorst naar Erp? Niet meer dwars door centrum Boekel

Randweg Boekel wordt al aardig zichtbaar, maar nog half jaartje geduld nodig

6 december BOEKEL - Hoewel het nog maanden gaat duren voor hij officieel in gebruik genomen wordt, is op tal van plaatsen in het Boekelse buitengebied de Randweg al duidelijk zichtbaar. Verkeer van Volkel naar Gemert ziet vlak voor de bebouwde kom van Boekel al een vrijwel kant en klare rotonde liggen. En voorbij het dorp, op de weg naar Gemert, is al een rotonde uitgegraven.