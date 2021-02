Hoe nu verder op weg naar de gemeente Maashorst, of niet?

Doorgaan fusie Uden en Landerd aan een zijden draadje door stemming Tweede Kamer

11 februari UDEN/LANDERD/OSS - Het doorgaan van de fusie tussen Uden en Landerd hangt aan een zijden draadje door de kritische opstelling van de Tweede Kamer. De stemming van vanavond over een amendement om Schaijk los te knippen van Landerd en bij Oss te voegen, bepaalt of de gemeente Maashorst er wel of niet komt. Een groot aantal partijen is zeer kritisch over deze herindeling en het gevoerde proces.