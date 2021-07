Hoe zit dat nou met die subsidie voor SIEMei? Op lange termijn gloort er toch weer hoop als de raad aan zet is

Maashorst Musical plotseling afgeblazen: ‘Dit is ontzettend zuur voor iedereen’

25 juni UDEN - Een maand geleden was er nog jubel en groen licht, nu blijkt de Maashorst Musical plotseling toch niet door te gaan. De reeks voorstellingen in mei 2022 in theater Markant met als thema de fusie tussen Uden en Landerd is na lang wikken en wegen door het bestuur geschrapt. ,,Ontzettend zuur", aldus bestuurslid Janneke van Summeren van Kunst & Co.