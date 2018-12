‘Hoezo weinig te doen in Veghel? Wees positiever’

,,Veghel moet eens iets doen aan de negativiteit die er heerst over het centrum. Want de feiten zijn anders. Hoezo is in Veghel nooit iets te doen? Er is ieder weekeinde wel iets. Als je aan mij vraagt heeft Veghel met de Markt een van de mooiste plekjes van Meierijstad.” Gertjan Hobert van D66 maakte zich duidelijk druk over de centrumvisie van Meierijstad, die ter discussie voor lag in de commissie ruimtelijke en economische zaken. En hij was niet de enige. Het merendeel van de commissie liet niet veel heel van de toekomstplannen. ,,Het lijkt wel op de centrumvisies die in het verleden gemaakt zijn, stop gewoon een nietje in de oude en je hebt hetzelfde", schertste Hobert.