Hof schuift uitspraak in zaak-Cafferata na zeven jaar onverwacht voor zich uit

Brabant­Zorg nog niet in crisis­stand maar wel uiterst alert

16 oktober OSS/VEGHEL - Bij BrabantZorg zijn op dit moment 41 van de 6000 cliënten positief getest op corona. Dit betreft bewoners verspreid over de 35 verpleeghuizen én in de thuiszorg. De zorginstelling heeft de situatie onder controle, maar is uiterst waakzaam.