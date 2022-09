Hoge onderscheiding voor Udenaar Van den Brand, die directeur werd maar ook misdienaar bleef

UDEN - Udenaar Marc van den Brand is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De ondernemer, in hergebruik van auto-onderdelen, ontvangt de hoge onderscheiding ook voor zijn inzet voor museum Krona en de zusters Birgittinessen.

Van den Brand werd vrijdagavond met de onderscheiding verrast tijdens een bijeenkomst in het Udense museum. Daar is hij sinds 2008 vice-voorzitter van het bestuur. Loco-burgemeester Gijs van Heeswijk kwam hem toespreken en speldde hem de versierselen op.

Wie tot Officier wordt benoemd, moet bijzondere verdiensten hebben met een landelijke of internationale uitstraling. Van den Brand bouwde in Uden een toonaangevend bedrijf op in gebruikte en nieuwe onderden van Mercedes. Tegelijk spande hij zich in voor groei en opwaardering van die branche.

Autorecyling

Hij was tien jaar lang voorzitter van de Stichting Autorecycling Nederland en richtte in 1991 samen met anderen de European Group of Automotive Recycling Associations, waarvan hij nog steeds bestuurslid is. Dit laatste geldt ook, sinds 1988, voor de vakvereniging Stiba.

In Uden helpt Van den Brand al lange tijd museum Krona en de zusters Birgittinessen. Als vrijwilliger is hij niet alleen bestuurslid en financieel adviseur. Ook is hij altijd blijven doen waar hij in zijn jeugd mee begon: als misdienaar helpen bij vieringen.