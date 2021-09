‘Høken & Hakselen’ verhuist dit jaar naar de tent bij Lunenburg met drie keer zoveel bezoekers

LOOSBROEK - Hard werken, hard feesten! Dat is het adagium van het maisfeest Høken & Hakselen in Loosbroek. Na vijf eerdere indoor edities verhuist het feest dit jaar voor het eerst naar buiten. Zaterdag 30 oktober wordt de feesttent op het terrein bij Lunenburg in Loosbroek de nieuwe locatie.

De zesde editie van Høken & Hakselen was dit jaar binnen een dag uitverkocht en dus besloot de organisatie om een nieuwe locatie te zoeken. Na vijf keer in de zaal van Lunenburg te hebben vertoefd, wordt er dit jaar een tent opgezet waar drie keer zoveel bezoekers in kunnen als in de zaal. Artiesten als Henk Wijngaard, WC Experience, Mooi Wark, Pater Moeskroen en MEUK treden op.

Volledig scherm Høken & Hakselen in zaal Lunenburg te Loosbroek. Dit jaar wordt het feest in een tent gehouden, op het terrein bij Lunenburg. © Van Assendelft Fotografie

Høken & Hakselen is volgens de organisatoren een ode aan de boer. ‘ Als de mais van het land is vieren we de oogst en het (boeren)leven met het grootste, dikste, meest boerse maisfeest van de lage landen’. Tickets zijn te koop via de website hokenenhakselen.nl Er zijn ook campingkaarten te koop voor de gasten die willen overnachten op het terrein. Reeds gekochte tickets zijn ook geldig voor deze eerste buiteneditie.