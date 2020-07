Hond al uur in te warme auto in Veghel, politie slaat raam in

Kritisch rapport Statushou­der die Rik (18) doodstak werd ondanks alarmsigna­len losgelaten zonder hulp

16:41 HEESCH - Ondanks 13 maanden overleg tussen instanties is Abdallah A., de statushouder die Rik van de Rakt (18) doodstak, uiteindelijk zonder professionele hulp gaan wonen in Heesch. Velen voorzagen problemen maar niemand greep krachtig in.