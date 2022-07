Honderden containers wachten in Veghel tevergeefs op een schip: ‘We stikken de moord van de spullen’

Histori­sche basis­school Oventje ontworstel­de zich drie keer aan sluiting, maar gaat nu echt dicht: ‘Leerlingen luisterden vroeger’

ZEELAND - Drie keer eerder in de historie streden inwoners van buurtschap ’t Oventje in Zeeland keihard voor behoud van hun al heel oude lagere school. Maar nu gaan de deuren dan toch echt dicht. Oud-onderwijzer en heemkundige Piet van Gerwen blikt terug. ,,Het was er zo gemoedelijk.”

22 juli