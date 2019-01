Honderden sparren in 'no time' in lichterlaaie bij Scouting Schaijk

Voor dat ene uurtje vreugdevuur waren kinderen van de scouting de afgelopen dagen druk in de weer geweest om zoveel mogelijk kerstbomen te verzamelen. Elke boom was een lotje waard waar een prijsje mee te winnen was. De hoofdprijs: twee kaartjes voor een dagje minigolf. Quinten Kuijpers (10) die op industrieterrein De Bulk nabij Ravenstein woont en lid is van de Schaijkse scouting, had met dank aan zijn moeder, 24 bomen verzameld: ,,We hadden een oproep gedaan via facebook. Daarna heeft mama met mij en mijn broertje Justin in Herpen overal de bomen opgehaald en mee naar de Bulk genomen. Daar zijn ze weer opgehaald door de leiders van scouting," legt Quinten geduldig uit. Helaas had hij geen prijs maar dat mocht de pret niet drukken. De leiding had gezorgd voor chocomel en de kinderen mochten boven een klein vuurtje zelf brood bakken.