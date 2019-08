Honderden starten Solexrace Festival met hotseknotsrit in rallytruck

Elk team dat zaterdag en zondag meedoet aan de Solexrace moet tenminste 150 euro dokken voor het goede doel. Dat is al jaren zo. Nieuw dit keer was als passagier meerijden in een rallytruck, over de crossbaan op het festivalterrein.

Diverse Dakarrijders uit de regio kwamen hiervoor naar Heeswijk-Dinther. ,,Het is onze hobby en het is voor een goed doel’’, aldus Egbert Wingens uit Schaijk. Hij genoot ervan om zo hard te crossen als zijn passagiers maar wilden. Reed hij toch niks kapot zo? ,,Nee dat niet maar we hebben er wel een paar honderd liter diesel doorheen gedraaid. Alles voor het goede doel hè.’’