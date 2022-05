Honderden Udenaren geven Dodenherdenking waardig decor: ‘We moeten heel alert blijven’

Verslaafde fietsenhe­ler krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf, mede omdat hij nieuw leven opbouwt tussen de koeien

DEN BOSCH/HEESCH/VUGHT - Een afgelegen boerderij waar hij zijn leven een andere wending aan het geven is, zorgt ervoor dat een 25-jarige Vughtenaar niet de gevangenis in hoeft. De rechter veroordeelde hem voor heling (in onder meer Heesch) en de belediging van een stel agenten, maar gezien de recente ontwikkelingen legde de magistraat een voorwaardelijke celstraf op.

