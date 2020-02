Hoofdpijndossier De Elzen: addertje, of zelfs python onder het gras?

'Ja, het was liefde op het eerste gezicht’

10:14 VEGHEL - Vroeger was alles anders. Vroeger had je geen uitgaansplekken waar je de liefde van je leven tegen kon komen. Vroeger had je geen discotheken. En vroeger had je al helemaal geen datingapps. Bep en Dick Van Holst-Van Berkel hebben elkaar dan ook op een compleet andere manier ontmoet. Namelijk op straat, aan de Dreef in Rotterdam. ,,Daar liep alle jongelui op en neer", vertelt Bep.