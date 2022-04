Hoogleraar Hansko Broeksteeg: ‘Overeenkomst Zuidwand blijft rechtsgeldig’

Broeksteeg, die aan de Nijmeegse Radbouduniversiteit staats- en gemeenterecht doceert, zegt het wel een interessante kwestie te vinden. ,,Maar ook al heeft de raad via een amendement afgedwongen dat zij uiteindelijk goedkeuring moet verlenen aan de koopovereenkomst, het college gaat over privaatrechtelijke handelingen. Zo staat het in de gemeentewet."