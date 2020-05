Hoop al opgegeven, maar zie daar: ‘Restauratie gaat Lambertuskerk terugbrengen naar hoe het ooit was’

Proef met kunstgras­vel­den in Schijndel mislukt faliekant, kosten 1,2 miljoen euro

7:03 SCHIJNDEL - Aan de kunstgrasveldensoap in Schijndel lijkt een einde te komen. Nadat voetballers twee jaar lang moesten afzien op de twee ‘proefvelden’ bij de voetbalclubs Avanti’31 in Schijndel en WEC in Wijbosch, ruilt de gemeente Meierijstad beide velden in voor nieuwe. De totale kosten lopen op tot boven 1,2 miljoen euro.