Horeca Boekel tevreden over kermis van afgelopen weekend

,,Er waren zelfs mensen die vroegen of we het het volgend jaar ook weer zo konden doen", lacht Joep Janssen, de eigenaar van café ‘t Menneke. De weg voor zijn zaak en voor buurman 't Stuupke veranderde afgelopen weekend in één groot terras met in totaal zo‘’n twaalfhonderd zitplaatsen. Want dat was voorwaarde van de gemeente: bezoekers moesten zitten.

Bistro-stijl en tropische sfeer

Quote

Het zat hier vier avonden vol. Ik heb veel geïnves­teerd in sfeer Ted Cranen, eigenaar 't Stuupke ,,Ik heb de indruk dat het drukker was dan andere jaren", zegt Janssen. Zijn buurman Ted Cranen van 't Stuupke heeft geen vergelijkingsmateriaal want hij is pas drie weken geleden begonnen. ,,Maar het zat hier vier avonden vol. Ik heb veel geïnvesteerd in sfeer. Ik had ook aan de achterkant een terras. Aan de voorkant bistrostijl, achter meer tropische sfeer. Daar had ik tien kuub fijn zand gestort. En er was een luchtkasteel voor de kinderen."

‘t Menneke trok een ander publiek dan 't Stuupke. Cranen: ,,Ons publiek bestond vooral uit jongeren. Ik heb jonge dochters, die hebben op social media veel reclame gemaakt. ‘s Middags was hier weinig te doen, mijn publiek kwam pas in de avonduren.Bij ons moesten de bezoekers iedere avond reserveren. Dat werkte prima. En ik had 24 man personeel in dienst. "

Schema ligt hij Heemkundekring

Janssen: ,,Bij mij hoefde alleen voor de zaterdag gereserveerd te worden. Het schema dat we gemaakt hadden, ligt nu bij de heemkundekring. Die wilde het graag hebben. Bij ons zaten ze vaak 's middags al op het terras.” Hij is blij met de medewerking van de gemeente. Bijvoorbeeld met de permanente afsluiting van de Kerkstraat. ,,Een must. Aanvankelijk moesten we iedere nacht de boel afbreken. Met zo'n groot terras, met hekken er omheen en zoveel tafels en stoelen was dat geen doen geweest. Het was zo al werk genoeg. Wat biertafels neerzetten is voor ons natuurlijk een stuk eenvoudiger.“

Volledig scherm In Boekel werd woensdagmorgen hard gewerkt om de kermis weer op te ruimen © Kees Backx/BD

Geen live-muziek

Ook Tonnie Verstraten van Nia Domo is tevreden, al was het daar volgens veel Boekelaren minder druk dan anders. Verstraten: ,,Dat klopt. We misten dit jaar de live-muziek en de mensen van buiten Boekel zijn niet geweest, in tegenstelling tot andere jaren. Maar dat was ook de opzet."

Overkapping blijft nog

Gisteren werd er hard gewerkt om alle terrassen weer op te ruimen. Alleen de overkapping bij Nia Domo blijft nog de hele maand staan. Met de zitjes eronder. ,,Bij warm weer kunnen bezoekers dan in de schaduw zitten, bij regen zitten ze droog", lacht Verstraten.